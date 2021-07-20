В Ставропольском крае по подозрению во взяточничестве задержали главу ГИБДД и ряд его подчиненных

Полковника полиции Алексея Сафонова задержали по обвинению в получении взяток в размере почти 20 миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете. Кроме того, по делу проходят еще 6 человек. Это бывший глава отдела ГИБДД по краю Александр Аржанухин, инспектор Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. По данным следователей, группа незаконно продавала пропуска для большегрузов и престижные автономера.

Между тем депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем канале в социальной сети Telegram опубликовал фотографии дома, где проживал Сафонов. На кадрах видны различные предметы роскоши: обитая бархатом мебель, каменные лестницы, винтажные люстры, а также позолоченные шкафы, тумбочки, раковины и даже унитаз.

На данный момент у подозреваемых провели уже 80 обысков, изъяли деньги, дорогие автомобили, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

В ближайшее время Следственный комитет планирует ходатайствовать об аресте задержанных.