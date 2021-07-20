Глава ЦИК назвала противников электронного голосование людьми с пещерным сознанием

Об этом Элла Памфилова заявила после определения порядка проведения дистанционной формы волеизъявления.

Возможность проголосовать по электронному бюллетеню этой осенью будет у жителей семи регионов. Кроме Москвы это Севастополь, Нижегородская, Курская, Ярославская, Мурманская и Ростовская области. Онлайн-голосование доступно и для жителей Донецкой и Луганской областей Украины при наличии российского паспорта.

Для участия в электронном голосовании нужна подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. Данные гражданина сопоставят со сведениями из регистра избирателя системы «выборы». В комиссии уверяют, что дважды проголосовать ни у кого не получится.

В столице для голосования, как и прежде, задействуют площадку на mos.ru, в остальных регионах – новую разработанная ЦИКом вместе с Минцифры и Ростелекомом платформу. Ее ранее критиковали специалисты движения в защиту прав избирателей «Голос» за ограниченный функционал и отсутствие детального отчета о его работе.

С критикой на противников электронного голосования обрушилась Элла Памфилова. Она сравнила их с теми, кто зовет в пещеры сидеть у костра и призывает забыть про электричество. У Центризбиркома, по ее словам – другая философия. Себя и коллег Памфилова назвала современными людьми. По итогам голосования будет принято решение о переносе опыта на всю страну, отметил в свою очередь замглавы ЦИК Николай Булаев. Виртуальные участки откроются 17 сентября и будут открыты три дня подряд.

ЦИК также лишил россиян возможности переголосовать на участке для тех, кто уже принял участие в электронном голосовании. Замглавы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов назвал это решение неправильным и вредным.