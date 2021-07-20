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Эксклюзив Эха 14:34, 20 июля 2021

Военный эксперт Фельгенгауэр: Пентагон пытается получить больше бюджета под предлогом российской угрозы

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает, что Пентагон пытается получить больше бюджета под предлогом угрозы, связанной с российскими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

««Циркон» — это божий дар для Пентагона. Они, я думаю, шампанское открывают. Потому что сейчас Пентагон находится под жутким давлением, левое крыло демократической партии, социалисты, такие как Билл Перри, бывший шеф Пентагона при Клинтоне, настаивают на сокращении военного бюджета, откладывании на неопределенный срок очень важных программ» – отметил Фельгенгауэр.

По его словам, Пентагон преувеличивает собственную обеспокоенность испытаниями для достижения своих целей. «Конечно, все, что создает ядерную гонку вооружений, особенно там им не нравится, ядерное оружие всякое… Поэтому Пентагон сразу сказал — это страшная, чудовищная угроза, поэтому нужно ни в коем не сокращать военный бюджет, а лучше его увеличить, создавать различные другие системы противодействия и так далее» – заключил эксперт.

Вчера Минобороны рассказало об успешных испытаниях ракет «Циркон» в Баренцевом море, после этого представитель Пентагона сообщил, что США видят в этом угрозу.


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