Рогозин: Шесть стран хотят воспользоваться услугами России для отправки космонавтов на МКС

Шесть стран хотят воспользоваться услугами России для отправки космонавтов на МКС – сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Ранее исполнительный директор корпорации Сергей Крикалев говорил Интерфаксу, что обсуждается совместная пилотируемая миссия с Саудовской Аравией, однако контракт пока не подписан.

