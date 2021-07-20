На временного президента Мали сегодня напали с ножом во время молитвы в мечети

Очевидцы утверждают, что он не пострадал. Нападавших было двое. Один из них пытался ударить полковника Асими Гоиту, но ранил другого человека. Другие подробности не приводятся.

Гоита захватил власть в Мали после госпереворота год назад. Недавно Конституционный суд страны объявил его временным президентом.