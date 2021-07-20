Верховный суд оставил без изменений оправдательный приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере

Трагедия произошла в 2016 году, когда воспитанники детского лагеря и их сопровождающие попали в шторм во время водного похода.

Верховный суд согласился с выводами Петрозаводского суда, который оправдал руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и его зама Людмилу Котович. Их обвиняли в халатности. Следствие считает, что представители надзорного ведомства знали о многочисленных нарушениях в детском лагере, но несмотря на это выдали документы, позволяющие ему продолжить работу. Гособвинение требовало для двух фигурантов по шесть лет колонии-поселения. Коваленко и Котович вину не признали, а Петрозаводский городской суд встал на их сторону. Судья посчитал, что Роспотребнадзор не отвечает за обеспечение безопасности водных походов. Несколько лет назад суд уже выносил в отношении чиновников оправдательный приговор, но тогда Верховный суд его отменил и отправил дело на пересмотр. Недавнее решение оспорила уже прокуратура и адвокаты двух потерпевших, но на этот раз Верховный суд их не поддержал.

После трагедии уголовные дела возбудили на руководство лагеря и двух инструкторов. Также на скамье подсудимых оказалась сотрудница районной больницы, посчитавшая розыгрышем звонок от одного из попавших в шторм детей