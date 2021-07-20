«Богатейший человек во Вселенной», основатель Amazon Джефф Безос отправляется в свой первый суборбитальный полет

«Богатейший человек во Вселенной», основатель компании Amazon Джефф Безос отправляется сегодня в свой первый суборбитальный полет, исполняя этим полетом его давнюю мечту и открывая эру космического туризма, доступного пока только миллиардерам, — отмечают западные наблюдатели.

Обозреватель Си-Эн-Эн называет миссию Безоса, который проведет на околоземной орбите всего 11 минут, цитата, “ большим шагом вперед в деле туристических полетов в космос”. Основанная им более двух десятков лет назад компания Блю Ориджин, ранее почти недоступная для прессы, в последние дни крайне благосклонна к журналистам, отмечает обозреватель телеканала. — Бизнесмен даже согласился с критиками, которые упрекали его в том, что супербогатые люди должны больше внимания уделять земным проблемам: «Вы, в целом, правы, — сказал Джефф Безос журналистам, — однако «выстроив дорогу в космос для следующих поколений мы сможем решить и задачи, стоящие перед нами на Земле».

Сайт Нэшнл Паблик Радио напоминает, что владелец крупнейшей торговой интернет-платформы Амазон станет лишь вторым бизнесменом-астронавтом, последовав примеру британского предпринимателя Ричарда Брэнсона. Другой известный миллиардер Илон Маск до сих пор только финансировал отправку экспедиции на российскую МКС и предпочитает вкладываться в развитие спутниковой индустрии и в будущие полеты на Марс. Безос, замечает обозреватель издания, в отличие от Маска, делает ставку на космический туризм, видя в нем потенциально суперприбыльный бизнес.

Вместе с Джеффом Безосом в космос отправляются его брат Марк, 18-летний студент из Голландии и 82-летняя Уолли Фанк, первая женщина-инструктор по космическим полетам.