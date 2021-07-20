Американские эксперты полагают, что реальное число жертв пандемии в Индии может составлять около пяти миллионов

Об этом говорится в докладе Центра глобального развития, который находится в Вашингтоне. По словам его авторов, по официальным данным на конец июня количество смертей от коронавируса в Индии составляет 400 тысяч, но в реальности, конечно, все катастрофически хуже, — передает Интерфакс.

