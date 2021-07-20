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Эксклюзив Эха 14:07, 20 июля 2021

Первый зампред Общественной палаты Ленобласти предложил ввести ответственность за призыв отказаться от вакцинации

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести ответственность за призыв отказаться от вакцинации от коронавируса по немедицинским показаниям. Соответствующее письмо Петрова отправил министру юстиции России Константину Чуйченко.

Часть россиян пропагандирует домыслы о вреде вакцин, при этом некоторые медработники воспроизводят эти мифы. Так пишет в своем письме главе Минюста Константину Чуйченко первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Об этом сообщило издание Russia Today. Помимо этого, Петров беспокоит черный рынок продажи сертификатов и QR-кодов. Петров предлагает ввести уголовную ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, ответственность для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, и ответственность за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании. Напомню, ранее Владимир Петров предлагал запретить вступать в брак должникам по алиментам, лицензировать колдунов и переименовать Санкт-Петербург просто в Петербург.

Первый зампред комитета Госдумы по здравоохранению Федот Тумусов из Справедливой России» сказал «Эху Москвы», что подобные меры слишком суровы.

Федот Тумусов добавил, что в некоторых регионах, например в Якутии, существует нехватка вакцин.

По данным региональных министерств здравоохранения России, болеют ковидом от 0,5% до 3% привитых граждан. Статистику получила газета «Коммерсантъ», которая пишет, что она не сильно отличается от данных федерального ведомства. По сведениям Минздрава, все же заражаются коронавирусом около 2,5% вакцинированных. В ведомстве утверждают, что болезнь у них протекает легко.  


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