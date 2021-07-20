Власти США рассматривают в качестве угрозы российскую гиперзвуковую ракету Циркон, способную нести ядерный заряд

Об этом накануне вечером сказал после вчерашних испытаний этой ракеты представитель американского Министерства обороны Джон Кирби.

В Кремле с такой позицией категорически не согласны. Гиперзвуковые ракеты были созданы как ответ на американскую систему противоракетной обороны, — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Эха Москвы».

Военный обозреватель Александр Гольц считает оправданным беспокойство США по поводу российских испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон». Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Оправдано настолько, насколько это испытание свидетельствует, что Россия располагает вооружениями, которых пока что нет в США» – сказал Гольц.

Он напомнил, что глава российского государства много раз отмечал, что создание таких ракет означает победу в гонке вооружений. «Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил, что это первый случай в истории, когда мы не догоняем, а уверенно идем впереди. В этом смысле беспокойство американцев обосновано» – отметил Гольц.

Среди других причин для беспокойства эксперт назвал «дестабилизирующий характер оружия». «В том смысле, что обладание гиперзвуковым оружием порождает или может породить в головах российских руководителей странные иллюзии, что такое обладание дает им какие-то особые права» – заключил А.Гольц.

Представитель Пентагона Джон Кирби ранее рассказал, что Минобороны США видит угрозу в российских гиперзвуковых ракетах «Циркон». Об их успешных испытаниях стало известно вчера.

Многие эксперты сомневаются, что России по карману новая гонка вооружений, тем более, в период пандемии. Однако первый зампред комитета Госдумы по бюджету Сергей Катасонов из ЛДПР в интервью нашей радиостанции выразил уверенность, что подобные оборонные расходы необходимы.

Депутат Сергей Катасонов добавил, что доходы в российский бюджет уже превысили планы на текущий год, поэтому, по его словам, есть все ресурсы для развития обороны.