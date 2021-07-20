Около 20 мигрантов, по данным ТАСС, устроили драку со стрельбой во дворе одного из домов в подмосковной Апрелевке

Около 20 мигрантов, по данным источника ТАСС, устроили драку со стрельбой во дворе одного из домов в подмосковной Апрелевке. Речь идет о приезжих из Средней Азии. В результате инцидента было повреждено несколько автомобилей. Что стало причиной конфликта мигрантов, не уточняется.

Отметим, что это уже третья массовая драка выходцев из Средней Азии в столичном регионе за последние недели.

