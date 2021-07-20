Песков: Решение развивать гиперзвуковые ракеты было принято в ответ на действия США и НАТО

Решение России развивать гиперзвуковые ракеты было принято в ответ на действия США и НАТО. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента «Эха Москвы».

«Если вы помните, президент неоднократно говорил об этой теме. О том, что мы, к сожалению, за последнее десятилетие или даже более продолжительный срок, сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности. И, кроме того, сталкивались с определенными шагами со стороны и США, и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету» – сообщил Песков.

Среди таких действий пресс-секретарь президента отметил развертывание ракетных систем вблизи российских границ. «Это и создание позиционных районов ПРО, развертывание систем для запуска антиракет в Румынии и других странах, в непосредственной близости к нашим границам. Те установки, которые помимо антиракет еще и способны быть средствами запуска ударных ракет. То есть все это шло на слом существующего паритета, это требовало принятия мер, которые а) были способны обезопасить Россию на фоне этих действий и б) которые гарантированно обеспечивали продолжение существующего паритета. Это было сделано» – заключил Песков.

Вчера стало известно об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Баренцевом море.