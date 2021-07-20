Пескову ничего не известно о стройке возле резиденции Путина в Ново-Огарево, про которую написало издание «МБХ Медиа». Об этом пресс-секретарь президента сказал на брифинге с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Эха Москвы».

«Я не располагаю информацией про какие-то стройки, в Ново-Огарево нет никаких строек. Если я правильно понимаю, это же запрещенный сайт у нас в стране, мы его не читаем, запрещенное издание. На территории резиденции президента нет никаких строек» – сказал Песков.

Сегодня издание «МБХ Медиа» опубликовало расследование о тайной стройке рядом с резиденцией президента Владимира Путина в Ново-Огарево. Как утверждает издание, там появились несколько больших зданий, среди которых больница, спорткомплекс и гостиница-пансионат.