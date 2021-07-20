Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сегодня может встретиться с президентом США Джо Байденом в Белом Доме — Тихановская находится в Вашингтоне с воскресенья, и накануне провела успешную встречу с Госсекретарем Энтони Блинкеном.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала свою встречу с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая состоялась в понедельник, очень дружественной и теплой, и заявила, что между ними возникло понимание того, что «в ближайшем будущем будут предприняты решительные шаги» — имя в виду ответ на действия режима Александра Лукашенко. В интервью CNN Тихановская сказала, что попросила США не колебаться в принятии санкции в отношении режима. На встрече со Светланой Тихановской также присутствовали замгоссекретаря Тория Нуланд, советник Госдепа Дерек Чоллет и посол США в Беларуси Джули Фишер. Сегодня, как объявляла в своих аккаунтах в соцсетях ранее Тихановская, у нее должна состоятся встреча с президентом Джо Байденом — хотя накануне она заявила, что встреча еще не подтверждена. При этом у лидера белорусской оппозиции назначена встреча в Белом доме с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном, а также с несколькими конгрессменами.

В воскресенья Светлана Тихановская посетила акцию протеста против Александра Лукашенко на Фридом Плаза в Вашингтоне. После столицы США она отправится в Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес, где проживают более многочисленные белорусские диаспоры.