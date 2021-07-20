Американские военные назвали угрозой российское гиперзвуковое оружие

Его серийные поставки в армию при этом пока не начались.

Представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что новые российские гиперзвуковые системы – это потенциально дестабилизирующий фактор, и они представляют заметную угрозу, поскольку их можно совместить с ядерными. С таким заявлением в американском ведомстве выступили после того, как вчера Министерство обороны России отчиталось об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Выстрелили ей с фрегата, расположенного в Белом море. Скорость полёта – семь махов, то есть более восьми тысяч километров в час, а дальность составила в районе трёхсот пятидесяти километров.

Ранее, в июне, президент Владимир Путин говорил, что это оружие поступит на боевое дежурство. В Министерстве обороны же отмечали, что серийные поставки начнут проводить в следующем году. Предполагается, что ракетами «Циркон» будут оснащать не только корабли, но и атомные подводные лодки.

Как ранее сообщало агентство РИА «Новости», испытание этого сверхзвукового оружия проходили еще в 2016-ом году. Президент Владимир Путин рассказал о характеристиках «Циркона» во время обращения к федеральному собранию в 2019-ом. Тогда он отмечал, что дальность её применения превышает тысячу километров.

Депутат Сергей Катасонов не считает период пандемии поводом для остановки развития оборонной сферы в стране. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы живем совершенно в другом мире и сегодня, если мы не в состоянии будем адекватно отвечать на внешние угрозы, то у нас и пандемия перейдет на третий-четвертый план. Поэтому обороной надо заниматься всегда. Я не считаю, что сегодня ситуация кардинально отличается от 48-го года послевоенного, когда не из чего было не только строить, есть было нечего, но мы создавали атомное оружие» – сказал Катасонов. Депутат отметил, что в стране сейчас комфортные условия для ее развития. «У нас нормальный Фонд национального благосостояния, у нас сегодня доходы по первому полугодию превысили плановые показатели на 20%, у нас профицитный бюджет» – заключил Катасонов.

В понедельник Минобороны РФ сообщило об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон».