Россияне в самопровозглашенных ДНР и ЛНР смогут проголосовать на выборах в Госдуму онлайн

Порядок проведения электронного голосования определил сегодня Центризбирком.

До этого было известно, что в онлайн-голосовании смогут принять участие жители семи регионов, в том числе Москвы, с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуг.

Как передает информагентство «Закон» со ссылкой на зампреда ЦИКа Николая Булаева, подать заявление на электронное голосование можно будет со 2 августа по 13-е сентября. При этом если избиратель выбрал электронное голосование, то он уже не сможет вернуться на свой участок и там проголосовать.

Глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Twitter назвал это неправильным и вредным решением.