Прокуратура Франции открыла расследование по факту слежки за журналистами с помощью шпионской программы «Пегасус»

Это разработка израильской компании NSО-Group, которая была предназначена для наблюдения за опасными преступниками и террористами и доступна только госорганам. О ее применении стало известно в результате совместного расследования десятков журналистов, среди которых сотрудники британской газеты Гардиан, французской Монд и американской The Washington Post.