Прокуратура Франции открыла расследование по факту слежки за журналистами с помощью шпионской программы «Пегасус»

Это разработка израильской компании NSО-Group, которая была предназначена для наблюдения за опасными преступниками и террористами и доступна только госорганам. О ее применении стало известно в результате совместного расследования десятков журналистов, среди которых сотрудники британской газеты Гардиан, французской Монд и американской The Washington Post.
2021-07-20T12:32:54+03:00
2021-07-20T12:53:20+03:00
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12:32, 20 июля 2021
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