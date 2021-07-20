Разработчики вакцины ЭпиВакКорона сообщили, что объявят итоги пострегистрационных исследований только к осени

В Центре «Вектор» сказали, что речь идет о 3-й и 4-й фазах испытаний, в которых с ноября принимают участие три тысячи добровольцев от 18 до 60 лет, — передает Интерфакс.

При этом на данный момент в гражданский оборот в России введено уже свыше 3 миллионов доз этой вакцины.