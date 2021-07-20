Верховный суд Карелии оставил без изменений оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. Ранее прокуратура попросила направить дела в отношении бывшего руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и временно исполняющего обязанности начальника надзорного ведомства Людмилы Котович на новое рассмотрение из-за допущенных процессуальных нарушений.



Уголовное дело о халатности в их отношении уже рассматривалось в Петрозаводском городском суде повторно, и в марте они были признаны невиновными.

Трагедия на Сямозере произошла пять лет назад. Дети из оздоровительного лагеря отправились в поход на лодках и перевернулись во время шторма. 14 детей погибли.

