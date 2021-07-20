Первый зампред Общественной палаты Ленобласти предложил ввести ответственность за призыв отказаться от вакцинации

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести ответственность за призыв отказаться от вакцинации от коронавируса по немедицинским показаниям. Соответствующее письмо Петрова отправил министру юстиции России Константину Чуйченко. Подробнее расскажет петербургский корреспондент «Эха Москвы» Сергей Кагермазов.

Часть россиян пропагандирует домыслы о вреде вакцин, при этом некоторые медработники воспроизводят эти мифы. Так пишет в своем письме главе Минюста Константину Чуйченко первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Об этом сообщило издание Russia Today. Помимо этого, Петров беспокоит черный рынок продажи сертификатов и QR-кодов. Петров предлагает ввести уголовную ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, ответственность для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, и ответственность за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании. Напомню, ранее Владимир Петров предлагал запретить в брак должникам по алиментам, лицензировать колдунов и переименовать Санкт-Петербург просто в Петербург.

Напомним, уУ россиян есть возможность бесплатно привиться от коронавируса препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», для ревакцинации же разработан «Спутник Лайт».