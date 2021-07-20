В ЦИКе сообщили, что в электронном голосовании на выборах в сентябре смогут принять участие около 10 миллионов граждан

В Центризбиркоме сообщили, что в электронном голосовании на выборах в сентябре смогут принять участие около 10 миллионов граждан. Это жители семи субъектов России с подтвержденной записью на портале Госуслуг, — сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

Онлайн-голосование пройдет в Москве, Севастополе, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.

