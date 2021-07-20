Компании розничной торговли объявили, что требования властей к утилизации товаров может привести к пустым полкам

Компании розничной торговли, как сообщает РБК, объявили о том, что требования властей к утилизации товаров может привести к пустым полкам в магазинах. Предприниматели считают, что бизнес уйдёт в серую зону.

Законопроект Министерства природы об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки вероятно станет причиной дефицита на рынке. Об этом говорится в совместном обращении к ведомству Ассоциации компаний розничной торговли, в которую входят, например, «Магнит» и X5 Retail Group, и Ассоциации компаний интернет-торговли, это Wildberries, Ozon и «Утконос». Письмо оказалось в распоряжении агентства РБК, и в обеих ассоциациях его подлинность подтвердили. Самой большой проблемой ритейлеры назвали то, что законопроект запрещает продажу товаров, не включенных в специальный реестр в рамках системы учета отходов. Это ограничение, по словам предпринимателей, «с большой долей вероятности» приведёт к сокращению выбора на интернет-площадках, и к отсутствию товаров в магазинах. Такую же позицию заняли и в Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой техники.

В свою очередь в компании «Российский правовой оператор», которая занимается мусорной реформой, исключили вариант пропажи товаров с полок магазинов. Там подчеркнули, что внесение информации в реестр – это международная практика, и её реализация в России не приведет к дополнительным издержкам для производителей.

Как ранее утверждали в Министерстве природы, реестр товаров и товаров в упаковке нужен для контроля уплаты экосбора с производителей. В ведомстве считают, что эти сборы могут вырасти с до 136 миллиардов рублей. Для сравнения – за год они составили около четырёх миллиардов.