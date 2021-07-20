Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России превысило 6 миллионов

За минувшие сутки в стране выявили почти 24 тысячи новых инфицированных, что немногим меньше, чем днем ранее и является минимальным показателем с 7 июня, отмечают власти. При этом наибольшее число случаев зафиксировано уже традиционно в Москве – 3 тысячи, области – 2,5 тысячи и Санкт-Петербурге – около 2 тысяч человек. И если в столице показатели выше чем накануне, то в Подмосковье и Петербурге прирост почти не меняется. Серьезные опасения у региональных властей вызывает ситуация в Крыму. Там 4 дня подряд фиксируют около 400 заболевших.

Уже больше недели от опасного вируса в России ежесуточно умирают более 750 человек. Сегодня власти сообщили о 784 летальных исходах. Больше всего смертей зафиксировано в Москве – 101 и Санкт-Петербурге – 98 человек.

Наиболее благоприятная эпидемиологическая обстановка складывается в Ненецком и Чукотском автономных округах. Однако и там в последние дни наблюдается рост числа зараженных.

Власти отмечают, что число тех граждан, которые смогли победить опасную инфекцию, составляет почти 90% от общего числа заразившихся.