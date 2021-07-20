Самый богатый человек в мире Джефф Безос сегодня отправится к границе космоса на собственном корабле

Вместе с основателем интернет-магазина Amazon и компании Blue Origin полетят его брат, 82-летняя Уэлли Фанк, которая была первой в США женщиной-инспектором Федерального авиационного управления, а также 18-летний Оливер Деньен, который, как сообщили организаторы, с детства увлекается космосом.

Старт должен состояться в 16 часов по московскому времени. Трансляция будет на сайте компании Безоса Blue Origin.

Недавно суборбитальный полет совершил на своем корабле другой миллиардер, Ричард Брэнсон.

