Рекордное почти за год число мигрантов переправилось в Великобританию на лодках через пролив Ла-Манш

Как передает телеканал Скай Ньюз, в страну прибыли за сутки более 430 человек. Отмечается, что это произошло как раз в то время, когда британский парламент обсуждал реформы в сфере предоставления мигрантам убежища.
2021-07-20T11:32:03+03:00
2021-07-20T11:38:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 20 июля 2021
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