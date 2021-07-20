Суд в Киеве перенес рассмотрение жалобы политика Виктора Медведчука на продление домашнего ареста

Новое заседание состоится 30-го июля. По словам Медведчука, суд взял время, чтобы все смогли изучить материалы дела, в котором около 10-12 томов, — передает ТАСС.

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», который также является кумом президента России Владимира Путина, был задержан в мае по обвинению в государственной измене.

