Как заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, в Вашингтоне считают, что новые российские ракеты могут привести к дестабилизации обстановки, поскольку способны нести ядерный заряд.
Посольство России в США на этот счет заметило, что потенциальное размещение американских гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим.
В США сочли угрозой испытания в России гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Как заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, в Вашингтоне считают, что новые российские ракеты могут привести к дестабилизации обстановки, поскольку способны нести ядерный заряд.