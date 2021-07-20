В США сочли угрозой испытания в России гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Как заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, в Вашингтоне считают, что новые российские ракеты могут привести к дестабилизации обстановки, поскольку способны нести ядерный заряд.

Посольство России в США на этот счет заметило, что потенциальное размещение американских гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим.

