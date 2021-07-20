Российские военные проводят учения на границе Таджикистана и Афганистана

Москва между тем обещает помочь Душанбе в случае нападения экстремистов.

На фоне активизации афганских талибов из-за вывода американских сил Россия решила отработать вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападение диверсантов и ударов авиации. Пресс-служба Центрального военного округа сообщает о марш броске танкистов 201-й военной базы в Таджикистане к границе с Афганистаном.

Минобороны намерено провести совместные маневры с силами Узбекистана и Таджикистана с 5 по 10 августа при участии мотострелковых и артиллерийских подразделений.

Отдельные учения вместе с узбекскими военными Россия проведет с 30 июля. Привлекут в том числе боевую авиацию. Цель маневров – отработка обеспечения территориальной целостности государств региона. Посол в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов в интервью «Коммерсанту» вновь заявил, что Россия готова оказать республике любую помощь, если запрещенные талибы проникнут на территорию государства.

Вывод американских сил из Афганистана должен завершиться в сентябре. Талибы, по некоторым данным, контролируют большую часть границы с Таджикистаном.

* Талибан — запрещенная в России террористическая организация