ФСБ составила список сведений, за сбор которых гражданина могут признать физлицом — «иностранным агентом»

Всего в нем более 60 пунктов.

Вся информация, о которой идет речь, не является секретной, отмечают в ФСБ. Однако ее сбор и передача другим государствам может угрожать безопасности страны. Перечень делится на две категории. В первой речь идет о военных сведениях, во второй же о военно-производственных данных.

Так, гражданина могут признать иностранным агентом за сбор информации об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки в России, а также за разглашение персональных данных военнослужащих и членов их семей.



Почти половина документа посвящена деятельности ракетно-космической отрасли России. В частности, там упоминается госкорпорация Роскосмос , а также запрет на разглашение информации о финансово-экономической деятельности и проблемах организации, а также о развитии космической ядерной энергетики.

Документ разработан как дополнение к закону от 30 декабря прошлого года, по которому любого гражданина могут признать иностранным агентом.