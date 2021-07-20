Депутат Тумусов считает слишком жестким предложение ввести уголовное наказание за призыв к отказу от вакцинации

Первый зампред думского комитета по здравоохранению Федот Тумусов считает избыточными предложение Общественной палаты Ленобласти ввести уголовное наказание за призыв к отказу от вакцинации. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это слишком жесткий подход. Хотя меня, как одного из руководителя комитета по охране здоровья, конечно, очень беспокоит, что антипрививочников у нас больше, чем людей, которые хотели бы вакцинироваться» – рассказал Тумусов.

По его словам, антипрививочники выиграли информационную войну, но о мерах против них еще нужно подумать. «Но как с этим быть, какие меры надо принять, я, например, против жестких мер, уголовного преследования. Понятно, что ничего хорошего в этом нет, но это не экстремизм, не социальная рознью. Поэтому надо подумать, но я бы не выступал за такие вещи, по крайней мере сейчас» – говорит депутат.

Тумусов также отметил, что не считает недоверие к власти главной причиной для отказа от вакцинации. «Не только недоверие к власти, но и другие причины есть. То, что мы создали вакцину, а потом не смогли организовать массовое производство. Вот сегодня даже в Якутии многообразия вакцин нет, одна только ЭпиВакКорона есть, а людям-то нужен выбор» – заключил депутат.

Сегодня стало известно, что первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступает за введение ответственности за призывы к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Об этом написали СМИ со ссылкой на его письмо главе Минюста Константину Чуйченко.