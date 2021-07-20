Депутата МГД и адвоката Ступина могут лишить адвокатского статуса из-за участия в акции в поддержку Навального

Депутата Мосгордумы от КПРФ и адвоката Евгения Ступина могут лишить адвокатского статуса из-за участия в акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Об этом сам адвокат рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Основных причин, поводов, две выдвигается. Первая – это вопросы, которые я задавал по «московскому делу» председателю Мосгорсуда в 2019 и начале 2020 года. И вторая – мое участие в акции протеста 23 января. Якобы, участием в акции я опорочил честь адвокатуры» – говорит Ступин.

Он уточняет, что участвовал в акции не как адвокат. «Это была моя чисто человеческая позиция, я там корку адвокатскую никому не показывал, услуги адвокатские тоже не оказывал» – отметил Ступин.

По словам Ступина, таким образом его пытаются лишить заработка. «Меня хотят лишить источника заработка, потому что как депутат я, в отличие от единороссов, зарплату в Мосгордуме не получаю. Соответственно, я зарабатывал как адвокат. В дальнейшем, если они установят конфликт интересов все-таки, то видимо у них будут основания лишить меня депутатского мандата» – рассказал адвокат. Ступин при этом напомнил, что как адвокат не участвовал в делах, обсуждение которых велось в Мосгордуме.

Е.Ступин сообщил, что он написал объяснение, в котором изложил свою позицию. Сейчас в его отношении оформлено «представление о прекращении статуса адвоката»