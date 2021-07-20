В Токио объявили, что император Японии будет присутствовать на церемонии открытия Олимпиады

Из-за ограничения числа гостей в связи с пандемией, императора Нарухито не будет сопровождать его супруга Масако.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8-е августа практически без зрителей на трибунах. Многие жители страны выступают против проведения состязаний в условиях распространения новых штаммов коронавируса.