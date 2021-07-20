Компании Google, Facebook и Twitter лишатся средств из России, если не откроют филиалы, — пишут Ведомости. Издание ссылается на проект постановления Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Согласно документу, банки будут блокировать денежные переводы в пользу иностранных технологических компаний, если они не выполнят требования нового закона открыть представительства в России. На это отводится срок до 1 января.