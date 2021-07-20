Центробанк, по прогнозам экспертов, в пятницу вновь повысит ключевую ставку

Аналитики не исключают, что для борьбы с высокой инфляцией этот показатель поднимут сразу на один процентный пункт – до 6,5 процентов, как раз до уровня нынешней инфляции, — отмечает Российская газета.



При повышении ключевой ставки, как правило, дорожают кредиты, в том числе, ипотека.