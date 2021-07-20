Вице-премьер Марат Хуснуллин сказал, что правительство ищет способы замедлить рост цен на жилье

По его словам, на цены давят высокий уровень инфляции, а также подорожание зарубежных товаров и комплектующих.

По словам Хуснуллина в правительстве в этой ситуации видят огромный риск, — передает ТАСС. Он выразил надежду на скорое увеличение объема предложений на рынке, которое позволит стабилизировать цены.

