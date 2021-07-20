Еще один участник группы Pussy Riot покинул Россию

Александр Софеев решил отправиться за границу после того, как освободился после очередного административного ареста за мелкое хулиганство. Как рассказал сам участник группы интернет-изданию «Открытые медиа», в последнее время власти специально создают такие условия, что участники вынуждены уезжать.

В частности, по словам Софеева, сотрудники центра «Э» сопровождали его с того момента, как он покинул спецприёмник и следили за ним вплоть до зоны вылета в аэропорту. Политическим эмигрантом активист себя не считает и уверен, что задержания и аресты участников Pussy Riot в скором времени прекратятся. После этого, утверждает Софеев, он вернется на родину.

Вместе с тем это уже не первый участник панк-группы, который временно эмигрировал. Аналогичным образом поступила Вероника Никульшина, улетевшая сразу после очередного освобождения из спецприемника.

О намерении покинуть Россию интернет-изданию «МБХ Медиа» сообщила и режиссер Анна Кузьминых.

Власти преследуют участников движения Pussy Riot в последние несколько месяцев. Зачастую их задерживали по обвинению в хулиганстве и неповиновении полиции сразу после выхода из спецприемника.