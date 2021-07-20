Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормящим матерям привиться от коронавируса

Ее специалисты ссылаются на исследования, согласно которым риска для детей нет. В организации отметили, что первые ограниченные данные дают основания считать, что защита от вакцины может передаваться от матери к ребенку.

Между тем, в России грудное вскармливание является противопоказанием для прививки.