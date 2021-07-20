В Общественной палате Ленобласти предложили ввести уголовную ответственность за призыв к отказу от вакцинации

В Общественной палате Ленинградской области предложили ввести уголовную ответственность за призыв к отказу от вакцинации. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко.

Отдельная часть общества, несмотря на принимаемые властями меры, отказывается прививаться, пропагандируя «домыслы о «вреде» вакцин, — говорится в обращении первого зампреда Общественной палаты Ленинградской области Владимира Петрова. Он считает, что Уголовный кодекс необходимо дополнить статьей об ответственности за призывы к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям. Петров предлагает отдельно наказывать медработников, которые воспроизводят различные мифы, отговаривая людей прививаться. Кроме того, отмечает он, существует черный рынок продажи сертификатов, и за их покупку также должны быть санкции. Все это, уверен Петров, будут способствовать повышению ответственного отношения граждан и искоренит «недопустимые явления» в стране.

Россия начала массовую прививочную кампанию одной из первых в мире, но она значительно отстает от темпов, на которые рассчитывали власти. Исследования показали, что по уровню скепсиса в отношении вакцинации страна занимает первое место в мире.

Изначально власти утверждали, что никто не будет заставлять людей делать прививки. Свою позицию они изменили на фоне третьей волны эпидемии – многие регионы ввели обязательную вакцинацию.