Президент Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан Байрам

Глава государства отметил, что высокие гуманистические нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой и способствуют укреплению межнационального согласия в обществе, — передает пресс-служба Кремля.

Мечети Москвы и Петербурга сегодня закрыты для прихожан из-за угрозы коронавируса.

