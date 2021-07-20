Российское отделение Гринпис прогнозирует тяжелую ситуацию с пожарами в Якутии до середины августа

Помогут только дожди, а в ближайшее время они не ожидаются, — сказал Интерфаксу руководитель противопожарного отдела организации Григорий Куксин.

Ранее, по данным властей, в Якутии сгорело около миллиона гектаров леса. Сейчас горит, по словам Куксина, по всей стране около трех миллионов гектаров леса, и большая часть приходится на Якутию.

