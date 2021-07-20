Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна готова взять на себя управление аэропортом Кабула в Афганистане

Турецкий лидер отметил, что для этого нужна поддержка США, — передает ТАСС.

Ранее в российском МИДе говорили, что передача охраны аэропорта турецким военным вызывает вопросы. На фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана, в стране начали наступление боевики запрещенной в России террористической организации Талибан.

