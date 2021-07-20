В США сегодня, как ожидается, вынесут приговор россиянину Петру Левашову

Он ранее признал вину в мошенничестве.

Россиянин Петр Левашов был арестован в Испании по запросу американских властей в 2017 году. Через год он был экстрадирован в Коннектикут в США, где ему предъявили обвинения в многочисленных преступлениях, связанных с ботнетом Kelihos — глобальной сетью из десятков тысяч зараженных компьютеров, которые он использовал для совершения мошенничества, включая установку программ-вымогателей и другого вредоносного программного обеспечения. На момент ареста Левашова Келихос заразил не менее 50 000 компьютеров. В сентябре 2018 года Левашов признал вину в преднамеренном повреждении защищенного компьютера, в сговоре, мошенничестве с использованием электронных средств связи и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Пойдя на сделку с правосудием, Левашов отказался от состязательного процесса в суде.

Петру Левашову в США грозит до 20 лет лишения свободы.

