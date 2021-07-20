Reuters: США и Германия в ближайшие дни объявят о достижении договоренностей по проекту «Северного потока-2»

США и Германия в ближайшие дни объявят о достижении договоренностей по проекту «Северного потока-2», выяснило агентство Reuters. Из-за противостояния Вашингтона введение газопровода в эксплуатацию неоднократно откладывалось.

Вашингтон и Берлин близки к соглашению, которое снимет опасения руководства США – его детали пока неизвестны, но, по данным источников Reuters, сделка включает в себя обязательство стран инвестировать в энергетический сектор Украины, чтобы компенсировать любые негативные последствия от нового трубопровода. Не ясно, идет ли речь о государственных инвестициях или о привлечении частного капитала. Кроме того, Германия предоставит гарантии поставок газа в Украину в случае, если Россия когда-либо прекратит подачу в Восточную Европу. Как отметил один из источников, Вашингтон стремится к тому, чтобы Киев поддержал достигнутые договоренности. В США ранее выступали против реализации «Северного потока-2», считая, что это увеличит зависимость Европы от российских энергоресурсов и лишит Украину доходов от транзит газа по ее территории. Вашингтон пытался заблокировать проект санкциями против компаний, участвующих в строительстве газопровода.

В мае США не стали вводить ограничения против принадлежащего Газпрому оепартора проекта. Это объяснили национальными интересами