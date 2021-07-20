Специалисты в Якутии начали расследование причин гибели осетров

Поводом стал видеоролик в соцсетях. Как передает Интерфакс, в республиканском Министерстве экологии сказали, что рыбу, которая занесена в Красную книгу, выбросили на берег реки Лена предположительно браконьеры.
2021-07-20T08:33:55+03:00
2021-07-20T08:56:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 20 июля 2021
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