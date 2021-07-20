Несколько ракет упали рядом с президентским дворцом в столице Афганистана

Как передает местный телеканала Толо Ньюз, это произошло во время молитвы в честь мусульманского праздника Курбан Байрам. Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за запуск ракет.

