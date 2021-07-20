Власти Франции заявили, что страна вступила в четвертую волну пандемии коронавируса

Представитель правительства Габриэль Атталь призвал сделать все возможное, чтобы эта волна не стала более разрушительной, чем прежние. По его словам, за последнюю неделю заболеваемость ковидом выросла на 125%, и большинство выявляемых случаев связаны с опасным штаммом коронавируса дельта.