В Общественной палате Ленинградской области предложили ввести уголовное наказание за призыв к отказу от вакцинации

С такой идеей выступил ее зампред Владимир Петров. Как сообщает сайт телекомпании RТ, он написал письмо на имя главы Минюста Константина Чуйченко. В нем говорится, что некоторые медики «воспроизводят мифы» о вреде вакцин и отговаривают людей делать прививки от коронавируса.
2021-07-20T08:30:47+03:00
2021-07-20T09:16:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 20 июля 2021
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