В Общественной палате Ленинградской области предложили ввести уголовное наказание за призыв к отказу от вакцинации

С такой идеей выступил ее зампред Владимир Петров. Как сообщает сайт телекомпании RТ, он написал письмо на имя главы Минюста Константина Чуйченко. В нем говорится, что некоторые медики «воспроизводят мифы» о вреде вакцин и отговаривают людей делать прививки от коронавируса.