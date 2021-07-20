Богатейший человек планеты Джефф Безос сегодня полетит в космос на собственной ракете

В этой гонке его опередил другой бизнесмен – британец Ричард Брэнсон, который, впрочем, поднялся не так высоко.

В отличие от ракетоплана Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, корабль компании Blue Origin является более традиционной ракетой и взлетает вертикально. Как только ракета-носитель израсходует топливо, капсула от него отсоединится, и обе части продолжат двигаться вверх, выше 100-километровой границы — что является началом космического пространства по международным стандартам. В этом время пассажиры отстегнутся и испытают четыре минуты свободного падения. Ракета-носитель приземлится первой и вертикально, а капсула вернется на землю через несколько минут, опускаясь под парашютом. Весь полет продлится 10 минут. Вместе с Джеффом Безосом в космос полетит его брат Марк, 82-летняя американская летчица Мэри Уоллес Фанк, и студент из Нидерландов, участвовавший в аукционе на покупку билета на полет — 18-летний Оливер Дейман занял второе место, но был выбран Безосом после того, как покупатель, предложивший наибольшую сумму за билет — 28 млн долларов, решил лететь в следующий раз. Вырученные за билет средства пошли на благотворительность.

Ракета New Shepard, построенная аэрокосмической компанией Джеффа Безоса Blue Origin, должна оторваться от земли в 16 часов по московскому времени с космодрома в штате Техас.