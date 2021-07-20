В центре Кабула во время празднования Курбан-байрама прогремели взрывы

Несколько ракет упали рядом с президентским дворцом в афганской столице пишут местные СМИ. Журналисты отмечают, что глава государства и другие люди, находившиеся поблизости, были вынуждены прекратить молитвы. Информации о жертвах пока не поступало.
2021-07-20T08:03:39+03:00
2021-07-20T08:03:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2873910-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:03, 20 июля 2021
Загрузка комментариев...