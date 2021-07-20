Курбан-байрам отмечается сегодня

Отдельные регионы ограничили связанные с ним мероприятия из-за пандемии.

Обычные для Курбан-байрама массовые молитвы пройдут в этом году не во всех регионах. Так, например, в Москве, Санкт-Петербурге и в Свердловской области верующих попросили не собираться. Крупные мечети и молельные дома будут закрыты для посетителей. Ранее Совет улемов Духовного управления мусульман России советовал последователям ислама создать праздничную атмосферу в своих домах и смотреть молитву из Соборной мечети по телевизору.

В таком формате Курбан-байрам проводят уже второй год подряд. То же самое, как сообщало агентство ТАСС, касается и жертвоприношений. Трансляцию ритуальных убийств баранов, коров и других животных снова будут показывать в интернете. Как ранее пояснял ответственный за забой скота на одном из предприятий Подмосковья имам Вадим Петров, у верующих собирают заказы через социальные сети, и позже на профессиональной бойне животных убивают. Впоследствии волонтёры должны будут доставить их мясо заказчикам.

Во некоторых регионах сегодняшний день – официальный выходной. Среди них – Башкирия, Дагестан, Татарстан.